"Заповедник 202": Спасение Украины. Скрепные антисанкции. Военно-политическая подготовка – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 202-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В новом выпуске:

1. Байден, Путин и Зеленский в репортаже о спасении своих интересов и Украины.

2. Песня о прекрасных санкциях и импортозамещении европейских ценностей.

3. Сюжет о жизни "Института политической власти" и его сотрудниках.



Инфоповоды:



– Продолжается эскалация ситуации вокруг Украины. Россия наращивает свою группировку на границе. США заявили о новых поставках вооружений в Украину и введении дополнительных воинских соединений в Восточную Европу. США и Великобритания заявили о частичной эвакуации своих дипломатов из Киева.

– В конгресс США внесен законопроект о санкциях против Путина, его семьи и высших российских чиновников.

– Канцлер Германии Шольц заявил: "России надо признать, что "сила в правде"".

– Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по "личным обстоятельствам". По сообщениям СМИ, это связано с тем, что принимающая сторона затягивала выдачу ей агремана.

– Кадыров заявил, что на месте президента "давно бы забрал Украину".

– Иран продолжает затягивать переговоры по ядерной сделке.

– Во время визита президента Ирана Раиси в Москву ему было присвоено звание почетного профессора МГУ. По сообщениям СМИ, Ирану был выделен кредит в 5 миллиардов долларов на закупку российского вооружения.

– В Беларуси 27 февраля состоится референдум по поправкам в Конституцию.

– Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к Путину, в котором предлагается России признать независимость ДНР и ЛНР.



Все выпуски "Заповедника" (DW)