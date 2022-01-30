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NEWSru.co.il :: Досуг30 января 2022 г., 19:37

"Заповедник 202": Спасение Украины. Скрепные антисанкции. Военно-политическая подготовка – мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 202": Спасение Украины. Скрепные антисанкции. Военно-политическая подготовка – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 202-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В новом выпуске:
1. Байден, Путин и Зеленский в репортаже о спасении своих интересов и Украины.
2. Песня о прекрасных санкциях и импортозамещении европейских ценностей.
3. Сюжет о жизни "Института политической власти" и его сотрудниках.

Инфоповоды:


– Продолжается эскалация ситуации вокруг Украины. Россия наращивает свою группировку на границе. США заявили о новых поставках вооружений в Украину и введении дополнительных воинских соединений в Восточную Европу. США и Великобритания заявили о частичной эвакуации своих дипломатов из Киева.
– В конгресс США внесен законопроект о санкциях против Путина, его семьи и высших российских чиновников.
– Канцлер Германии Шольц заявил: "России надо признать, что "сила в правде"".
– Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по "личным обстоятельствам". По сообщениям СМИ, это связано с тем, что принимающая сторона затягивала выдачу ей агремана.
– Кадыров заявил, что на месте президента "давно бы забрал Украину".
– Иран продолжает затягивать переговоры по ядерной сделке.
– Во время визита президента Ирана Раиси в Москву ему было присвоено звание почетного профессора МГУ. По сообщениям СМИ, Ирану был выделен кредит в 5 миллиардов долларов на закупку российского вооружения.
– В Беларуси 27 февраля состоится референдум по поправкам в Конституцию.
– Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к Путину, в котором предлагается России признать независимость ДНР и ЛНР.

Все выпуски "Заповедника" (DW)


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