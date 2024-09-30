В Испании арестованы мошенники, выдававшие себя за Брэда Питта

Испанская полиция задержала пять человек, которые выманивали деньги у поклонниц голливудского актера Брэда Питта через социальные сети. Пока известно о двух жертвах, которые отдали мошенникам 325 тысяч евро в общей сложности.

Подозреваемые вычисляли своих жертв через фан-страницы лауреата премии "Оскар", составляли их психологический профиль и выходили с ними на связь, выдавая себя за их кумира. Постепенно мошенникам удавалось убедить своих жертв в том, что "актер" испытывает к ним романтические чувства. Разговор постепенно переходил с фанатских страниц в приложение для обмена сообщения WhatsApp. Далее мошенники предлагали фанаткам актера вложить деньги в разные несуществующие предприятия.

Пока известны подробности об обмане двух жертв: женщина из Андалусии отдала мошенникам 175 тысяч евро, а фанатка Питта из Страны Басков – 150 тысяч.

По информации испанской полиции, преступники очень тщательно изучали психологический портрет своих жертв, вычисляя самых беззащитных пользовательниц, одиноких и в состоянии депрессии.

Банда, состоящая из пяти человек, была задержана в Андалусии. Полиции удалось вернуть 85 тысяч евро из украденных денег.