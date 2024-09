Умер легендарный кантри-певец и киноактёр Крис Кристофферсон

В своем доме на Гавайях умер певец и актёр Крис Кристофферсон. Об этом сообщила его семья в заявлении, опубликованном в соцсетях. Кристофферсону было 88 лет, три с половиной года назад он объявил об уходе на пенсию и о прекращении концертной деятельности.

Крис Кристофферсон – легендарный кантри-исполнитель, одна из ключевых фигур на сцене Нэшвилла со второй половины 1960-х годов и поныне. Его первым хитом стала песня "Viet Nam Blues" (1966), добравшаяся до топ-20 кантри-чарта США в исполнении Дэйва Дадли. До поры до времени Кристофферсон был больше известен именно как автор песен для других артистов: "Sunday Morning Comin" Down" прославилась в исполнении Джонни Кэша, "Help Me Make It Through the Night" – в версии Сэмми Смит, а "Me and Bobby McGee" – с Дженис Джоплин у микрофона. Однако с 1970 года музыкант стал выпускать и сольные альбомы под своим именем, превратившись в одного из глашатаев направления аутло-кантри. В середине 1980-х он вошёл в составе супергруппы The Highwaymen, состоявшей из четырех суперзвезд аутло-кантри: Кристофферсона, Джонни Кэша, Уэйлона Дженнингса и Вилли Нельсона.

С 1970-х Крис Кристофферсон также много и активно снимался: например, у Мартина Скорсезе ("Алиса здесь больше не живёт") и Сэма Пекинпа ("Пэт Гэрретт и Билли Кид", "Принесите мне голову Альфредо Гарсиа", "Конвой"). Одна из самых знаменитых его киноработ – дуэт с Барброй Стрейзанд в фильме "Звезда родилась" Фрэнка Пирсона (1976).