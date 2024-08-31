Известный рэпер Fatman Scoop потерял сознание на концерте в Коннектикуте
время публикации: 31 августа 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:54
На концерте в Коннектикуте известный рэпер Fatman Scoop (настоящее имя Айзек Фримен III) внезапно потерял сознание, сообщает Daily Mail.
Кадры, на которых исполнитель знаменитой Be Faithful с трудом поднимается на сцену, произносит несколько слов, а затем падает, выронив микрофон, попали в соцсети и вызвали среди его поклонников музыканта.
Прибывшие парамедики доставили рэпера в больницу, что стало причиной обморока, а также его состояние в настоящий момент пока неизвестно.