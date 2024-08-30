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Культура

Базель станет столицей "Евровидения-2025"

время публикации: 30 августа 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 14:27
Швейцария получила право провести очередное "Евровидение" после победы певца Nemo с песней "The Code" на 68-м конкурсе
AP Photo/Martin Meissner

Швейцарская телевизионная компания SRG SSR и Европейский вещательный союз (EBU) выбрали город, в котором весной 2025 года пройдёт 69-й международный песенный конкурс "Евровидение". Им стал Базель: именно здесь, в зале Санкт-Якобс-Халле 13 и 15 мая состоятся полуфиналы конкурса, а 17 мая – финал. Среди критериев, по которым комиссия осуществляла свой выбор, – состояние предполагаемой концертной площадки, уровень развития городской инфраструктуры и способность города в короткий срок принять и разместить тысячи гостей: в том числе делегации стран-участниц, а также журналистов и туристов.

Напомним, что Швейцария получила право провести очередное "Евровидение" после победы певца Nemo с песней "The Code" на 68-м конкурсе, который прошёл в этом году в Мальмё. Nemo стал третьим швейцарским триумфатором в истории "Евровидения". Именно в этой стране проводился самый первый конкурс в 1956 году, и тогда его выиграла швейцарская певица Лиз Ассиа с песней "Refrain". Позднее, в 1988 году, на "Евровидении" праздновала победу Селин Дион с композицией "Ne Partez Pas Sans Moi", также представлявшая в тот раз именно Швейцарию.

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