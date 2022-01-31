Среди своих

АНУ, Музей еврейского народа, еще весной 2021 года на вечере памяти "Ночь казненных поэтов", показал фрагмент документального фильма "Чужие", посвященного антисемитской кампании эпохи позднего сталинизма. Сейчас эту ленту, созданную при поддержке фонда "Надав", можно посмотреть на платформе фестиваля Artdocfest.

Идея создания фильма, посвященного делу врачей, принадлежит основателю израильского благотворительного фонда НАДАВ Леониду Невзлину. В 2017 году к нему обратился известный политолог Андрей Пионтковский, который считал, что дело врачей 1952-1953 годов с последующим планируемым судилищем над "убийцами в белых халатах", являлось своего рода подготовкой к развязыванию Сталиным Третьей мировой войны.

Вскоре после этого начался сбор архивных материалов и встречи-интервью со свидетелями той эпохи. Съемки фильма, который получит имя "Чужие", проходили в Израиле, США, Германии, России. Надо было спешить, поскольку людей, помнящих о тех страшных годах, становилось всё меньше и меньше. Так, дочку Берии мы успели снять, а внука Сталина нет. Прекрасная команда профессионалов, которую возглавляли режиссер Ева Левит и оператор Владимир Слуцкий, успела завершить съемки буквально накануне начала пандемии, а к концу 2020 года фильм был смонтирован.

О фильме, сохранении памяти и национальной идентичности мы поговорили с автором сценария и продюсером фильма "Чужие", Ариэлем Борщевским.

Зачем надо сохранять память?

Память, это основа нашего индивидуального и коллективного существования. Без памяти невозможна ни деятельность отдельного человека, ни существование человеческого общества. Память – фундамент культуры, основа нашего мировосприятия.

При этом надо иметь в виду, что память не является набором фактов и событий, хранящихся в неизменном виде на некоем жестком диске, который мы можем открывать и закрывать по желанию. Безусловно, отношения между памятью и человеком, между памятью коллективной и обществом, гораздо более сложные и диалектические. На личном уровне мы постоянно что-то вспоминаем, что-то забываем, что-то хотим забыть, что-то хотим вспомнить. Кроме того, мы часто пересматриваем и переоцениваем многие события нашей жизни. Если же речь идёт о коллективной памяти, все еще сложнее. Отношение к событиям, в том числе трагическим, формируется в обществе различными способами. Как на личностном уровне, под влиянием семейных воспоминаний, рассказов друзей и прочитанных книг, так и на коллективном, под влиянием учебников, фильмов, исторических и пропагандистских материалов, созданных государственными и общественными органами, которые отвечают за так называемое идеологическое воспитание населения.

Но в Советском Союзе официально антисемитизма не было, и любые проявления национализма общественно порицались.

Советский Союз просуществовал более 70 лет, и за эти годы отношение режима к евреям претерпевало кардинальные перемены. Если в 20-х – начале 30-х годов, антисемитизм уголовно преследовался, то перед войной "коммунистический интернационализм" стал исподволь сменяться русским национализмом, а в послевоенные годы начался откровенный антисемитизм и разгул шовинизма. Более того, многие евреи, и об этом говорят участники нашего фильма, ожидали массовых выселений евреев в Сибирь и на Дальний Восток. Ходили упорные слухи о новых погромах. Выдающийся современный историк и участник нашего фильма Евгений Александрович Добренко в своём двухтомном исследовании "Поздний сталинизм. Эстетика политики" показал, как именно в те послевоенные годы Сталин формировал новую идеологию и мировоззрение, в соответствие с которым советские люди проживали в самой передовой и моральной стране в мире, окруженной со всех сторон злейшими врагами мира и социализма. И если бы не внутренние враги, то жизнь была бы еще "лучше и веселее". На роль этих внутренних врагов Сталин назначил евреев. Отсюда и название фильма – "Чужие".

Практически у всех евреев, которые жили в советскую эпоху, присутствовало ощущение некой ущербности, ущемления в правах, невидимого потолка. Публично обсуждать это было невозможно, и вслух заговорили об этом с наступлением перестройки, в конце 80-х годов. В 90-х годах стали выходить уже не только воспоминания, но и фундаментальные исследования, посвященные политике режима по отношению к евреям. Здесь, безусловно, следует упомянуть другого участника нашего фильма – Геннадия Васильевича Костырченко, перу которого принадлежат фундаментальные исследования этого вопроса.

Увы, в 2000-х годах в России стала всё более явственно проявляться знакомая нам сталинская "матрица", основанная на вражеском окружении, на "священном патриотизме", на роли Сталина как "вдохновителя всех наших побед". Его преступления стали заметаться, а честных и независимых историков начали преследовать и шельмовать. Как известно, процесс этот только набирает обороты, чему свидетельством – недавняя ликвидация общества "Мемориал".

В 2017 году мы в фонде НАДАВ почувствовали, что пришел момент, когда надо вновь напомнить о преступлениях сталинского режима.

Наш фильм – не только историческое исследование, это попытка посмотреть, как эти события перекликаются с ситуацией в нынешней России. Сейчас то, что там происходит, можно смело назвать переходом от авторитарного правления к тоталитарному. Более того, мы считаем, что усиление тоталитарных тенденций приведёт к усилению антисемитизма. Фильм "Чужие" это и дань памяти жертвам сталинизма, и своего рода декларация наших представлений о добре и зле.

Как сохранять память – сложный вопрос. В каком-то смысле надо делать так, чтобы история была интересной и актуальной для самого широкого читателя или зрителя. Мне кажется, наш фильм получился не скучным, без пафосной и назидательной интонации. Мы стремились показать, насколько для современников тех событий жива память о них, насколько эти давние дела (ведь в конце концов, прошло 70 лет), актуальны, и насколько они перекликаются с тем, что происходит сейчас. При этом мы не хотели, чтобы наш фильм выглядел тенденциозным. По некоторым вопросам, в частности о вероятности массового выселения евреев в 1953, мы предоставили микрофон историкам, имеющим разные точки зрения.

Возвращаясь к вопросу о формировании исторической памяти, важно подчеркнуть, что у каждого человека, интересующегося историей своей страны, своего народа, должна быть возможность иметь доступ к подлинным историческим документам. Именно поэтому в ходе работы над фильмом "Чужие" фонд НАДАВ инициировал новый исторический проект "J-Doc". Это виртуальная коллекция документов их архивов КГБ, свидетельских показаний, воспоминаний и видео материалов о политике коммунистического режима по отношению к своим советским гражданам на сайте https://jdoc.org.il/. Это долгосрочный проект, который будет постоянно пополняться новыми материалами.

В АНУ репрессиям и Катастрофе посвящена далеко не главная часть экспозиции. Тем не менее, эта тема все время так или иначе присутствует в лекциях, экскурсиях и других событиях Музея.

Конечно. Мы все время устраиваем просмотры, мероприятия, выставки, связанные с этой темой. Наша деятельность, направленная на сохранение памяти, будет продолжаться, становиться более разнообразной, мы будем искать новые подходы, выполняя главную задачу – не забывать о достижениях еврейского народа, о достижениях Израиля, о трагических страницах истории.

Публикуется на правах информационного партнерства