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    Культура

    Все задержанные в Таиланде участники группы "Би-2" вылетели в Израиль

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    Все задержанные в Таиланде участники группы
    Фото: Александр Ханин

    Все шестеро остававшихся в миграционной тюрьме Таиланда участников группы "Би-2", в том числе музыканты без израильского гражданства, вылетели из аэропорта Бангкока в Израиль.

    Накануне был освобожден один из солистов группы Егор Бортник – его, как единственного, кто прилетел в Таиланд по израильскому паспорту, депортировали в Израиль первым.

    Из тюрьмы в аэропорт задержанных сопровождал израильский консул в Таиланде Эли Сена.

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    Депортация в Израиль членов группы с российским гражданством (у троих участников группы есть только российское гражданство) стала возможной благодаря сильному давлению, которое оказали на таиландские власти израильский МИД и консул Израиля в Таиланде.

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    По данным нашей редакции, МИД Израиля по поручению министра иностранных дел Исраэля Каца начал заниматься темой "Би-2" уже в субботу, 27 января. В попытках оказать давление на Таиланд принимали участие также американские дипломаты – было задействовано посольство США в Израиле.

    Как мы сообщали, таиландские власти под давлением израильского консула сначала согласились на депортацию в Израиль участников группы с израильским гражданством, однако это решение было отменено после того, как центр временного содержания посетили сотрудники российского консульства в Таиланде.

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    После посещения миграционной тюрьмы российским консулом, с которым члены группы отказались встречаться, власти Таиланда пересмотрели свое решение об освобождении израильтян и разрешили вылететь в Израиль только Егору Бортнику.

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    Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов, а также другие официальные российские лица с момента задержания группы заявляли, что все участники группы, влетевшие в Таиланд по российским паспортам, должны быть депортированы в Россию, хотя группа прилетела в страну из Стамбула.

    Участники "Би-2" утверждали, что не сомневаются в политических причинах своего задержания, и опасаются, что их могут депортировать в Россию, где они подвергнутся преследованию.

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    В пользу этих опасений говорили, в частности, публикации в российских СМИ и пабликах. Например, телеграм-канал Mash сообщал, что арест группы запрашивало генкольсутство России в Таиланде. У этой информации нет официального подтверждения, но отметим, что корреспондент РИА Новости в Бангкоке прилетел на Пхукет, чтобы присутствовать на суде по мелкому административному нарушению музыкантам.

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    О "российском следе" в задержании музыкантов также заявлял СМИ политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, генконсул РФ в Таиланде Владимир Соснов ранее выслал властям Таиланда "черный список" российских деятелей культуры, в запрете на концерты и депортации которых в РФ при их появлении в Таиланде была заинтересована Россия.

    Отметим, что в России концерты "Би-2" фактически запрещены после того, как музыканты отказались высказываться в поддержку войны в Украине и выступать под баннерами с буквой "Z". После того, как Лева Би-2 написал в Instagram, что "Россия перечеркнула все свои достижения", его обвинили в "негативных высказываниях в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти", в мае 2023 года министерство юстиции РФ присвоило музыканту статус иностранного агента. Кроме того, после того поста в Instagram (пост позже был удален), от некой инициативной группы поступило в российскую прокуратуру требование обвинить участников группы в поддержке терроризма.

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    Напомним, музыкантов группы "Би-2" задержали на таиландском острове Пхукет 25 января после выступления в клубе "Illusion". Как объяснял редакции NEWSru.co.il представитель группы Игорь Рубинштейн, местные организаторы не обеспечили музыкантам так называемого "временного разрешения на работу", которое, согласно таиландскому законодательству, требуется гастролерам.

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    Суд приговорил задержанных к штрафу и к последующей депортации из страны. Как было указано в заявлении самой группы, задержанным не предоставили переводчика и они не имели возможности ознакомиться с содержимым документов. После суда и выплаты штрафа участников группы перевели под надзор миграционной полиции.

    Задержанным не предоставили ни переводчика, ни адвоката. В течение нескольких дней они еще могли связываться с внешним миром по телефону, но в воскресенье днем по израильскому времени телефоны у задержанных были изъяты, и связь с ними прервалась.

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    28 января всех семерых задержанных участников группы перевезли с Пхукета в Бангкок.

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    Четверо участников группы – граждане Израиля. Это Егор Бортник (Лева-Би-2), Александр Уман (Шура Би-2), Ян Николенко и Борис Лифшиц.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 30 Января 2024
    Лева Би-2 (Егор Бортник) на свободе и скоро вылетит в Израиль
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Января 2024
    Источник: после визита российского консула израильтян из группы "Би-2" оставляют в таиландской тюрьме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 Января 2024
    Музыкантов группы "Би-2" переправляют с Пхукета в Бангкок. Комментарии адвоката
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