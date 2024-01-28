Музыкантов группы "Би-2" переправляют с Пхукета в Бангкок

Всех семерых задержанных на Пхукете участников группы "Би-2" вывезли с территории центра временного содержания миграционной службы в минибусе.

Менеджеру группы сообщили, что задержанных везут в центр содержания для подлежащих депортации иностранцев в Бангкоке.

Напомним, музыкантов группы "Би-2" задержали на таиландском острове Пхукет 25 января после выступления в клубе "Illusion". Как объяснил редакции NEWSru.co.il представитель группы, местные организаторы не обеспечили музыкантам так называемого "временного разрешения на работу", которое, согласно таиландскому законодательству, требуется гастролерам.

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Менеджер и члены группы не знали, что нарушают закон. Правоохранительные органы задержали в результате семерых участников группы: Александра Умана (Шура Би-2), Егора Бортника (Лева Би-2), Яна Николенко, Бориса Лившица, Максима Андрющенко, Андрея Звонкова, Глеба Колядина.

В пятницу утром суд приговорил задержанных к штрафу и к последующей депортации из страны. Как было указано в заявлении самой группы, задержанным не предоставили переводчика и они не имели возможности ознакомиться с содержимым документов. После суда и выплаты штрафа участников группы перевели под надзор миграционной полиции.

Задержанным не предоставили ни переводчика, ни адвоката. В течение нескольких дней они еще могли связываться с внешним миром по телефону, но в воскресенье днем по израильскому времени телефоны у задержанных были изъяты, и связь с ними прервалась.

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У всех участников группы разное гражданство. У Егора Бортника - только израильское. У Александра Умана - израильское и австралийское. У Яна Николенко и Бориса Лившица - израильское и российское. У Максима Андрющенко, Андрея Звонкова и Глеба Колядина - только российское.

МИД Израиля сообщил на официальный запрос редакции NEWSru.co.il, что "находится в контакте с властями Таиланда, чтобы помочь задержанным израильтянам". Представители группы уточнили нашей редакции, что израильское консульство в Таиланде в курсе происходящего и работает над тем, чтобы граждан Израиля депортировали именно в Израиль.

Эти усилия связаны с некоторыми опасениями, что задержание участников "Би-2" имеет политическую подоплеку.

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В пользу этих опасений говорят, в частности, публикации в российских СМИ и пабликах. Например, телеграм-канал Mash сообщал, что арест группы запрашивало генкольсутство России в Таиланде. У этой информации нет официального подтверждения, но отметим, что корреспондент РИА Новости в Бангкоке прилетел на Пхукет, чтобы присутствовать на суде по мелкому административному нарушению, вменяемому музыкантам группы.

Участники "Би-2", судя по их заявлению, не сомневаются в политических причинах своего задержания, и опасаются, что их могут депортировать в Россию.

Отметим, что в России концерты "Би-2" фактически запрещены после того, как музыканты отказались высказываться в поддержку войны в Украине и выступать под баннерами с буквой "Z". После того, как Лева Би-2 написал в Instagram, что "Россия перечеркнула все свои достижения", его обвинили в "негативных высказываниях в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти", в мае 2023 года министерство юстиции РФ присвоило музыканту статус иностранного агента. Кроме того, после того поста в Instagram (пост позже был удален), от некой инициативной группы поступило в российскую прокуратуру требование обвинить участников группы в поддержке терроризма.

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основном по делу Наамы Иссахар) прокомментиировать ситуацию, в которой оказались задержанные участники "Би-2".

Клювгант уточнил, что единственная практически не спорная для депортации ситуация - это если обладатель только одного гражданства прилетел в страну, откуда его хотят депортировать, из той страны, гражданином которой он является. Отметим, что все члены группы прилетели в Таиланд из Стамбула.

По словам адвоката, в том случае, когда у подлежащего депортации лица есть гражданство нескольких стран, возможны разные варианты и решение принимает местный суд в зависимости от обстоятельств дела. Клювгант подчеркивает, что очень многое зависит от местного законодательства Таиланда, в деталях которого должны разбираться местные адвокаты.

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