Ван Гог за $50 с гаражной распродажи может оказаться подлинником стоимостью в $15 миллионов

В течение четырех лет группа экспертов проводила исследования, используя современные технологии, и пришла к выводу, что полотно соответствует стилю и технике знаменитого художника. В 2019 году музей Ван Гога в Амстердаме не признал авторство мастера, сейчас появились новые доказательства. Эксперты разделились во мнениях.

Современные технологии меняют правила игры на арт-рынке.

Непреложное когда-то мнение экспертов на данный момент подвергается сомнению учёными, использующими более современные технологии. Так картина Ван Гога, купленная на гаражной распродаже за $50 и отвергнутая музеем Ван Гога в Амстердаме, нашлась в исследовательском центре, где всплыли новые подробности.

Исследование картины проводила компания LMI Group, возглавляемая бывшим куратором древнего искусства Метрополитен-музея. Группа из 20 специалистов анализировала состав холста, пигменты, направление и характер мазков. А также подпись на обороте – Elimar, похожее на другие подписи, встречающиеся в работах Винсента Ван Гога.

"Эксперты проделали впечатляющую работу, но доказательств пока недостаточно. Анализ подписи интересен, но не является решающим аргументом, – говорит Роберт Снелл, совладелец аукционного дома Revere Auctions в Сент-Поле. – Также вызывает вопросы провенанс картины. Как именно полотно оказалось в Миннеаполисе?"

При этом Снелл не исключает, что картина действительно могла попасть в Миннесоту легальным путем. В конце XIX века несколько местных коллекционеров приобретали работы у известных французских дилеров, работавших с Ван Гогом. Возможно, полотно оказалось в частной коллекции, затем было утеряно, и, спустя десятилетия, продано на гаражной распродаже. Такое уже случалось. Картины находили в дымоходах, в лавках старьёвщиков и т.д.

В 2019 году предыдущий владелец направил полотно на экспертизу в Музей Ван Гога в Амстердаме. И получил ответ: "Мы внимательно изучили представленные материалы и пришли к выводу, что с точки зрения стилистики работа не может быть приписана Винсенту Ван Гогу".

По словам Снелла, музеи редко пересматривают свои решения, даже если появляются новые аргументы. Кроме того, сегодня многие крупные институты избегают официальной атрибуции из-за риска судебных разбирательств.

Удивительно, что ответ не смутил исследователей. Эксперты LMI Group настаивают на своем мнении. Теперь владельцы картины могут попытаться продать ее на аукционе или предложить коллекционерам самим решать, стоит ли она заявленных $15 миллионов.