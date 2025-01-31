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Культура

Леонардо да Винчи нарисовал туннели, и их нашли под замком в Италии

Архитектура
Италия
Археология
время публикации: 31 января 2025 г., 09:31 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 09:32
Леонардо да Винчи нарисовал туннели, и их нашли под замком в Италии
AP Photo/Berenice Bautista

Туннели, которые были известны только по наброскам Леонардо да Винчи, были найдены под замком Сфорца в Милане при помощи современных технологий геосканировния.

В XV веке, по приказу герцога Милана Франческо Сфорца, был построен одноимённый замок. В 1494 году Лодовико Сфорца пригласил Леонардо да Винчи для оформления резиденции. Во время работы художник нарисовал в своем Codex Forster I подземные конструкции. До недавнего времени учёные не были уверены в их существовании, придерживаясь одной из двух версий: либо Леонардо их выдумал, либо они разрушились со временем.

Использование георадара и лазерного сканирования позволило не только обнаружить эти проходы, но и выявить дополнительные, ранее неизвестные туннели. Это стало возможно благодаря неглубокому залеганию туннелей, направленному исследованию и менее глинистому составу почвы.

Исследование проводили специалисты Политехнического университета Милана совместно с экспертами компании Codevintec и администрации замка Сфорца. По словам участников проекта, результаты работы открывают новые перспективы для изучения средневековой архитектуры.

"Георадар позволил нам подтвердить существование туннелей, которые до этого были известны лишь по рисункам Леонардо да Винчи. Более того, мы обнаружили дополнительные ходы, что говорит о гораздо более сложной подземной системе, чем предполагалось ранее", – говорит Франческа Биоло, исследователь Политехнического университета Милана.

Исследователи полагают, что туннели использовались для военных целей. Впрочем, некоторые из них могли иметь и другие назначения. Например, один из проходов соединяет замок с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие, где находится фреска "Тайная вечеря" и захоронения семьи Сфорца.

Специалисты намерены создать цифровую модель подземной системы замка, которая позволит изучать исторические объекты, недоступные для обычных посетителей.

"Мы работаем над цифровым двойником замка Сфорца, который не только воссоздаст его современный облик, но и позволит заглянуть в прошлое, реконструируя утраченные элементы", – отметил профессор Франко Гуццетти.

Сегодня в замке Сфорца работают три музея – Пинакотека, Музей Пьеты Ронданини и Музей древнего искусства. В ближайшем будущем посетители смогут увидеть реконструкцию подземной системы с помощью технологий дополненной реальности.

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