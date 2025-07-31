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Культура

В Белом доме вступились за Сидни Суини

Звезды
время публикации: 31 июля 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 14:45
В Белом доме вступились за Сидни Суини
AP Photo/Business Wire

Скандал, вызванный рекламной кампанией джинсов American Eagle, в которой Сидни Суини рассуждает о "хороших генах", вызвал раздражение в Белом доме. Руководитель отдела коммуникаций Белого дома Стивен Чанг в посте в своём аккаунте в X написал:

"Культура отмены вышла из-под контроля. Это извращённое, тупое и глухое либеральное мышление – одна из главных причин, по которой американцы проголосовали так, как проголосовали в 2024 году. Им надоела эта чепуха".

В защиту Суини выступила и консервативная журналистка Мегин Келли, которая заявила, что реакция "сумасшедших левых" на рекламную кампанию выглядит "абсурдной": "Она рекламирует джинсы, а эти сумасшедшие с левого фланга уверены, что она продвигает белое превосходство, – заявила Келли. – Очевидно, речь идёт о её теле, а не о цвете кожи. Но сумасшедшие левые всегда делают то, что делают сумасшедшие левые.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг рекламной кампании джинсов American Eagle, текст которой обыгрывает одинаковое произношение слов jeans и genes. Так в одном из роликов актриса рассуждает о генах (genes), которые передаются по наследству, а потом заявляет, что у нее отличные джинсы (jeans). Пользователи соцсетей возмутились посылом рекламы. Многие обвинили компанию American Eagle и Суини в распространении нацистской идеологии и расизме.

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