Фронтмен Radiohead Том Йорк обрушился с критикой на ХАМАС и на правительство Израиля

Вокалист британской группы Radiohead Том Йорк опубликовал развёрнутый пост в социальных сетях, в котором прояснил свою позицию по поводу войны Израиля и ХАМАСа в секторе Газы.

"Нетаниягу и его банда экстремистов потеряли берега и должны быть остановлены, – написал он. – Тезис о самозащите давно не актуален: на его место пришло прозрачное желание установить полный и постоянный контроль над всей Газой и Западным берегом. Эта администрация воспользовалась атмосферой страха и горя [после террористической атаки 7 октября], чтобы продвинуть свою ультранационалистическую повестку, что уже привело к чудовищным последствиям, включая остановку гуманитарной помощи сектору".

"Вместе с тем, – продолжил он, – безоговорочный призыв "освободить Палестину", который мы слышим вокруг, не даёт ответа на простой вопрос: почему заложники до сих пор не были возвращены? По какой причине? И почему ХАМАС совершил чудовищные злодеяния 7 октября? Ответ очевиден: потому что ХАМАС ничуть не менее цинично прячется за страданиями своего народа в собственных целях".

Далее Йорк осудил "охоту на ведьм", разворачивающуюся в социальных сетях, призвал читателей сохранять достоинство и человечность, а также выразил надежду на то, что "тьма отступит".

Напомним, что Radiohead последовательно отказывались присоединяться к антиизраильскому движению BDS, группа неоднократно выступала в стране (последний раз – в 2017 году), а гитарист Джонни Гринвуд несколько раз приезжал в Израиль с концертами уже после начала войны (среди его проектов есть и совместный с израильским певцом и композитором Дуду Тасой). Прошлой осенью выступление Тома Йорка в Мельбурне едва не сорвал пропалестинский активист, о чём вокалист Radiohead также вспомнил в своём посте.