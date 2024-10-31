Зритель, протестующий против "геноцида в Газе", чуть не сорвал концерт Тома Йорка

На концерте в Мельбурне в рамках сольного тура фронтмен группы Radiohead Том Йорк временно покинул сцену после того, как один из посетителей стал требовать от него "осудить геноцид в Газе". На видеороликах, разошедшихся по сети, слышно, как между песнями из зала раздаются крики активиста о гибнущих палестинских детях. "Залезай на сцену, – отвечает Йорк. – Не стой там, как трус, а иди сюда и скажи это со сцены". "Хочешь испортить всем вечер? – говорит он чуть позже. – Что ж, у тебя получилось. До встречи", – после чего снимает гитару и уходит за кулисы. Публика реагирует на происходящее недовольным гулом.

Как указывает BBC, после недолгой паузы Том Йорк вернулся на сцену и исполнил "Karma Police", один из хитов Radiohead. Журналисты корпорации связались с одной из посетительниц концерта, Элли Брус, которая сказала, что протест активиста "не вызвал поддержки" у аудитории в зале. "Его вывели из зала охранники, – рассказала Брус, – после чего он продолжил общаться с другими гостями выступления на улице".

Йорк и другие музыканты Radiohead неоднократно сталкивались с критикой активистов за отказ присоединиться к бойкоту Израиля. Группа много раз выступала в стране, а гитарист Джонни Гринвуд женат на израильтянке и в последний раз выступал в Тель-Авиве уже после начала войны с ХАМАС, в мае 2024 года вместе с Дуду Тасой.