В Нью-Йорке обнаружили неизвестное ранее сочинение Шопена

В коллекции Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке нашли ранее не публиковавшийся вальс Фредерика Шопена. Автор находки, Робинсон Макклеллан, составлял каталог недавно приобретённых музеем экспонатов, и обнаружил среди них пожелтевший листок с нотами и подписью композитора. Сыграв его дома на фортепиано, Макклеллан осознал, что музыка ему не знакома. Он связался с Джеффри Каллбергом, экспертом по Шопену из университета Пенсильвании, который, в свою очередь, привлёк к анализу находки своих коллег-специалистов. Вердикт был единогласным: почерк принадлежит композитору. Авторство самого вальса точно не установлено, однако есть все основания предполагать, что перед нами – подлинное произведение Шопена. Как отмечает Каллберг, более половины известных сегодня вальсов композитора не были опубликованы при его жизни – он имел привычку дарить ноты новых сочинений своим друзьям.

По просьбе издания New York Times, первым опубликовавшего материал о найденной нотной рукописи, премьеру вальса исполнил китайский пианист-виртуоз Лан Лан. "Это не самое сложное произведение Шопена, – сказал он, – однако это один из самых аутентичных образцов его композиторского стиля".

Манускрипт попал в коллекцию Библиотеки и музея Моргана из архива музыкального просветителя Артура Саца, который, в свою очередь, приобрёл его у жены покойного коллекционера старинных рукописей А. Шеррилла Уитона-младшего. В настоящее время музей планирует включить ноты Шопена в свою постоянную экспозицию.