Умер писатель и бард Даниэль Клугер

Утром 3 апреля в возрасте 73 лет умер Даниэль Клугер – израильский писатель, переводчик и публицист, бард.

Даниэль (Даниил) Клугер родился 8 октября 1951 года в Симферополе. Окончил Симферопольский университет, по образованию физик. Много лет проработал в медицине (клиническая дозиметрия). В 1989-1993 годах возглавлял крымский филиал издательства "Текст". В 1994 году репатриировался в Израиль, работал в русскоязычной прессе. Печатался в ряде журналов. Был членом Израильской федерации союзов писателей и Британской Ассоциации писателей криминального жанра. Автор множества книг, в основном детективного и приключенческого жанра. Создатель поэтического цикла "Еврейские баллады" (более 50 произведений).

В 2008 году Даниэль Клугер получил премию "Олива Иерусалима" от Объединения бывших узников Сиона – в номинации "Поэзия: Страницы и строки": "За создание нового жанра в современной еврейской поэзии".