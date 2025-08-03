Дуа Липа получила гражданство Косово

Британская певица Дуа Липа получила гражданство Республики Косово, сообщает BBC. По этому случаю она встретилась с президентом Вьосой Османи. Глава государства официально вручила Дуа Липе документы о гражданстве и поделилась снимками с певицей на своей странице в социальной сети X.

29-летняя артистка родилась в Лондоне в семье косовских албанцев – Анесы и Дукагжина Липа. В 11 лет она вместе с семьей переехала в Приштину после провозглашения независимости Косово в 2008 году, а в 15 лет вновь вернулась в Лондон. В своем посте в Instagram Липа написала: "Я безмерно благодарна президенту Вьосе Османи за предоставленное мне гражданство Косово".

Сейчас Дуа Липа находится в Косово, где участвует в трехдневном музыкальном фестивале Sunny Hill. 1 августа она выступила в качестве хедлайнера мероприятия. Во время церемонии в ее честь детский хор исполнил популярную песню Липы Levitating, приветствуя певицу, известную по альбому Radical Optimism.

Теперь Дуа Липа является гражданкой сразу трех стран – Великобритании, Албании и Косово. В 2022 году она получила албанское гражданство в знак признания ее вклада в продвижение страны через музыку и международную известность. В том же году президент Косово также удостоил ее звания почетного посла республики.