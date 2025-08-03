Идан Амеди против коллег, призвавших остановить войну в Газе: "Оторваны от реальности"

Актер и музыкант Идан Амеди, звезда сериала "Фауда", который был тяжело ранен в боях в Газе, заявил, что его коллеги по творческому цеху "оторваны от реальности". Ранее целый ряд музыкантов и других представителей творческих профессий Израиля опубликовали открытое письмо с призывом остановить войну в Газе.

"Группой привилегированных, продолжающих транслировать глупость, невежество и ложь" назвал Идан Амеди своих коллег, которые подписали письмо с призывом "остановить военные преступления" в Газе.

"В каждом доме в Газе антисемитская, антиизраильская пропаганда: от портретов шахидов до стикеров с надписью "Кровью и огнём дойдём до Иерусалима", – заявляет Амеди, который побывал в Газе в ходе боевых действий, начавшихся после 7 октября. – Ни одна армия в мире не действует в таких сложных условиях, причиняя при этом настолько минимальный ущерб гражданскому населению".

Амеди также призвал своих коллег хотя бы на день оказаться на войне, как десятки тысяч резервистов, или оказаться в тоннеле в Газе прежде чем подписывать письма и петиции.

Петиция, озаглавленная "Заявление культурного сообщества: останавливаем ужас в Газе", была опубликована в эти выходные. Авторы письма заявляют, что, "как и все граждане Израиля, оказались, вопреки нашей воле и ценностям, соучастниками, ответственными за ужасающие события в секторе Газа, особенно за убийство детей и мирных жителей, голод, депортацию населения и бессмысленное разрушение городов Газы." Они призвали политиков остановить войну, не отдавать и не выполнять "незаконные приказы", "не совершать военные преступления". "Не предавайте основы морали и ценности иудаизма, – обращаются авторы письма к политикам. – Прекратите войну. Освободите заложников". Среди подписавших заявление музыканты Хава Альберштейн, Гиди Гов, Яакова Гилада, Эстер Шамир, писательница Цруя Шалев, скрипачка и актриса Цруя Лахав, композитор Асаф Амдурский и другие.