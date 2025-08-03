Фильм о палестинском мальчике лидирует по количеству номинаций на премию "Офир"

Фильм "Море" Шая Кармели-Полака, рассказывающий о палестинском мальчике, отправляющемся к морю, несмотря на запрет израильских властей, лидирует по количеству номинаций на премию "Офир". Картина упоминается в 13 категориях. Второе место по количеству номинаций – у фильма "Иностранный язык" Михаль Брезис и Одеда Бен-Нуна с 12 упоминаниями. Оба фильма представлены в главной категории – лучший фильм, в которой им составят конкуренцию ленты Надава Лапида "Да", "Нандаури" Этти Цико и "Кислород" Натали Браун. Интересно, что оператор Шай Гольдман, снимавший "Море", также работал над картинами "Да" и "Надаури" и номинирован в категории "Лучшая операторская работа" трижды.

Главный герой фильма "Море" – 12-летний Халед из палестинской деревни неподалеку от Рамаллы. Жизнь за забором не особо волнует ребенка, пока весь класс не отправляется на израильскую территорию к морю. Однако на КПП Халеда высаживают из автобуса – по какой-то причине у него нет разрешение на пересечение границы с Израилем. Тяжело переживая разочарование, Халед ночью пробирается в Израиль через брешь в заборе, которой пользуются палестинские нелегалы, чтобы попасть на работу на стройку. Его отец тоже в Израиле: отправился на заработки. А Халед просто мечтает попасть к морю. "Море" – своеобразное роуд-муви, путешествие мальчика из палестинской деревни, не знающее ни слова на иврите, по Тель-Авиву. Его поражают большие дома, приветливые и неприветливые люди, пугает обилие машин. Единственное, чего ему хочется, это попасть к морю. Узнав о побеге сына и догадавшись, куда именно направляется ребенок, отец Халеда отправляется его искать. Хотя и ему, как и Халеду, запрещено находиться в Тель-Авиве без официального разрешения.

В этом году в списке номинаций "Офир" появилась новая категория – короткометражный анимационный фильм. Одной из лент в конкурсе стала картина "была открыта новая категория на премии Офир – короткометражные анимационные фильмы, и одним из претендентов в этой номинации стала картина о заложнике Гае Гальбоа Далале "Гаягу".

Премия "Офир" – главная кинонаграда года в Израиле. Победитель в номинации "Лучший фильм" автоматически становится представителем Израиля на премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году такой же чести удостоится и короткометражный фильм, который победит в гонке за премию "Офир".