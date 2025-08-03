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Культура

RT: по "Зову народа" СК РФ начал проверку мультфильма "Масяня"

Война в России
Россия
время публикации: 03 августа 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 09:30
RT: по "Зову народа" СК начал проверку мультфильма "Масяня"

В субботу, 2 августа, представители российского патриотического провластного движения "Зов народа" заявили RT, что Следственный комитет РФ начал проверку эпизода мультфильма "Масяня".

Судя по сообщению RT, речь идет об эпизоде, где персонаж предлагает ставить эксперименты над "рашистиками" и превращать их в собак. Очевидно, имеется в виду 182-й эпизод, вышедший на YouTube 31 мая 2025 года.

В начале июня члены движения "Зов народа" обратились в СК и Генпрокуратуру РФ с просьбой "проверить" создателя "Масяни" Олега Куваева, посчитав, что мультипликатор "изображает граждан как жертв пропаганды и насмехается над патриотическими чувствами".

"В числе возможных нарушений: фейки об армии, разжигание вражды и оправдание терроризма", – пишет RT.

Напомним, что в декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева, проживающего в Израиле. Незадолго до того, министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него художника-мультипликатора Куваева как одного из тех, кто выступал против проведения "специальной военной операции" – войны РФ против Украины.

11 июля 2022 года автор культовой "Масяни" Олег Куваев, с 2006 года живущий в Израиле, выпустил 162-й эпизод сериала – "Санкт-Мариубург". В подводке к эпизоду, в котором "Китай нападает на Россию", написано "Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". После этого художник еще не раз обращался к теме войны в Украине и жизни в РФ во время войны.

Культура
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