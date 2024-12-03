Тель-Авивский музей искусств продлил выставку импрессионистов до февраля

Экспозиция, приуроченная к 150-летию первой импрессионистской выставки в Париже "Запечатлеть мгновение: 150 лет импрессионизма" в "Тель-Авивском музее искусств" продлена до 8 февраля 2025 года.

Выставка включает около 80 произведений – живопись, скульптуру, работы пастелью, гравюры, акварели и эскизы, созданные с 1860-х до начала 1930-х годов. Среди представленных художников – Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Мэри Кэссетт, Валентин Серов, Берта Моризо, Поль Синьяк, Ури Лессер, Альфред Сислее, Жорж Сёра, Исаак Левитан и другие.

Произведения, принадлежащие музею, одолженные другими музеями и коллекционерами, экспонируются в специально выстроенном пространстве, на первом, более безопасном этаже. Билет на выставку включён в цену посещения музея.

Тель-Авивский музей искусств, основанный в 1932 году, является одним из ведущих художественных музеев Израиля. Его коллекция охватывает произведения от середины XIX века до современности, включая израильское и международное искусство в различных областях: живопись, скульптура, графика, фотография и дизайн. В здании музея проходят: выставки, концерты, лекции и другие образовательные программы для широкой аудитории.