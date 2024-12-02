Кевин Спейси прилетел в Израиль и посетил кибуцы, пострадавшие от нападения ХАМАСа

Голливудский актер Кевин Спейси и журналист Дуглас Мюррей в пятницу прилетели в Израиль и посетили приграничные южные кибуцы, которые пострадали от атаки террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.

По информации Ynet, Спейси также планирует посетить мемориал в память о погибших на музыкальном фестивале Nova. Он пробудет в Израиле до вечера 2 декабря.

Это уже не первый визит Кевина Спейси в Израиль. В прошлый раз он приезжал в 2019 году по печальному поводу – на похороны раввина Йегера, близкого родственника помощника Спейси. Пресса писала, что преждевременная смерть Йегера так тронула актера, что он решил лично прилететь в Израиль на похороны.

На этот раз Спейси прибыл, чтобы выразить солидарность с Израилем и почтить память погибших 7 октября.

Кевин Спейси. Фотогалерея

65-летний Кевин Спейси – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, дважды лауреат "Оскара", возвращающийся в профессию после длительного перерыва, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Спейси начинал свою актерскую карьеру в театре. В 1995 году актер получил первые одобрительные отзывы от ведущих киножурналистов мира за роль Джона Доу в фильме Дэвида Финчера "Семь". Среди наиболее ярких фильмов с его участием: "Подозрительные лица" (1995), "Время убивать" (1996), "Секреты Лос-Анджелеса" (1997), "Переговорщик" (1998), "Красота по-американски" (1999), "Заплати другому" (2000), "Жизнь Дэвида Гейла" (2003), "Возвращение Супермена" (2006) и "Несносные боссы" (2011). Прославился исполнением роли Фрэнсиса Андервуда в сериале "Карточный домик" (2013-2018). Лауреат многочисленных наград, в том числе двух премий "Оскар" (1996, 2000), BAFTA (2000), "Золотой глобус" (2015), "Тони" (1991) и рыцарь-командор (2015) ордена Британской империи.

В конце октября 2017 был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтони Реппом. Впоследствии еще десятки мужчин обвинили Спейси в подобном поведении. Контракты с Кевином Спейси были разорваны. Компании, производившие сериал и фильм с его участием, понесли значительные убытки и позже потребовали от Спейси многомиллионных компенсаций. В последнее время несколько дел против Кевина Спейси были закрыты по разным причинам. Его снова начали снимать в кино.