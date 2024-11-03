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Культура

В Warner Bros. намерены выпустить полнометражный фильм по "Игре престолов"

время публикации: 03 ноября 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 10:21
В Warner Bros. намерены выпустить полнометражный фильм по "Игре престолов"
Matt Sayles /Invision/AP

Студия Warner Bros. взялась за разработку проекта полнометражного фильма по фэнтези-вселенной Джорджа Р.Р.Мартина. Пока у проекта нет ни сценариста, ни режиссера, однако источники в Голливуде говорят о том, что студия с энтузиазмом взялась за эту идею.

Изначально шоураннеры оригинального сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс планировали завершить шоу тремя полнометражными фильмами. Эту идею поддерживал и автор вселенной Джордж Мартин. Еще в 2014 году он говорил, что хотел бы увидеть полнометражные фильмы по своим романам. Однако кинокомпания HBO категорически не хотела отдавать права на вселенную "Игры престолов". Впрочем, после выхода последнего сезона "Игры престолов" в HBO сменилось несколько ключевых фигур, и вполне вероятно, что новое руководство будет более лояльно к идее передачи прав на образы сериала другой кинокомпании. При этом HBO продолжают выпускать приквелы к оригинальному шоу. В 2022 году вышел первый сезон сериала "Дом дракона", а этой осенью состоялась уже премьера второго сезона. Также на 2025 год запланировала премьера еще одного сериала по вселенной "Песни льда и пламени" – "Рыцарь Семи Королевств" по одноименной повести Мартина.

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