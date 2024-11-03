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Культура

За три дня до выборов Камала Харрис стала гостем Saturday Night Live

время публикации: 03 ноября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 12:41
За три дня до выборов Камала Харрис стала гостем Saturday Night Live
AP Photo/Jacquelyn Martin

В последний уикенд перед президентскими выборами в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис приняла участие в сатирическом телешоу Saturday Night Live – "Субботним вечером в прямом эфире".

Харрис выступила дуэтом с Майей Рудольф – актрисой, исполняющей ее роль в главной сатирической программе США. Женщины были одинаково одеты и с одинаковой прической, выглядя, как зеркальное отражение. Классической мизансцены с зеркалом избежать не удалось.

"Я рада видеть тебя Камала. Я хочу напомнить тебе: ты здесь, потому что умеешь делать то, что твоему сопернику не под силу. Ты умеешь открывать двери", – сказала Харрис своему "отражению".

Появление Харрис в эфире за три до выборов – часть попыток вице-президента склонить чашу весов в свою сторону. Но это далеко не первый случай появления в эфире действующего политика. Специально приглашенными звездами становились Барак Обама, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.

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