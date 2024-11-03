Салли Руни поддержала бойкот израильских издательских проектов

Ирландская писательница Салли Руни ("Нормальные люди") подписала коллективное письмо сотрудников издательской индустрии, призывающее к бойкоту израильских культурных институтов, поскольку "они являются соучастниками или молчаливо наблюдают за массовым угнетением палестинцев". Под обращением поставили подписи около тысячи писателей, издателей и редакторов из разных стран. Помимо Руни, письмо поддержали американская писательница Рэйчел Кушнер ("Комната на Марсе") и лауреат Букеровской премии Арундати Рой ("Бог мелочей").

Подписавшие письмо обязуются отказаться от сотрудничества с израильскими издателями, фестивалями, литературными агентствами и изданиями, поскольку те "обеляют и оправдывают израильскую оккупацию, апартеид и геноцид". Бойкот также объявлен компаниям, которые не признали публично "неотъемлемые права палестинского народа, закрепленные в международных законах".

Открытое письмо подготовили организаторы Палестинского литературного фестиваля (PalFest) в соавторстве с группами активистов "Книги против геноцида", "Издатели за свободную Палестину", "Писатели против войны в Газе" и другие группы.

Сообщество "Британские юристы за Израиль" (UKLFI) выступило с ответным письмом, направленным в "Сообщество писателей", Издательскую ассоциацию и Гильдию независимых издателей. "Этот бойкот – обычная дискриминация в адрес Израиля, – говорится в этом документе. – Авторы не навязывают подобных условий издателям, фестивалям, литературным агентствам или изданиям любой другой национальности", – заявили в UKLFI, добавив, что его члены считают, что участие в бойкоте сопряжено с правовыми рисками.

Салли Руни регулярно выступает против Израиля. В 2021 году она отказала израильскому издательству в праве опубликовать перевод на иврит ее нового романа "Прекрасный мир, где же ты". Рой и Кушнер также регулярно выступают против Израиля. Получая премию британского ПЭН-клуба PEN Pinter prize в октябре этого года, Рой посвятила свою речь ситуации в Газе и заявила, что отправит награду в фонд поддержки палестинских детей.