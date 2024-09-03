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Культура

Умер кумир молодежи 60-х годов актер и музыкант Джеймс Даррен

время публикации: 03 сентября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 11:16
Джеймс Даррен c Нэнси Синатра
AP Photo

2 сентября в возрасте 88 лет в США умер Джеймс Даррен – популярный в прошлом актер и музыкант, звезда комедий 50-70-х годов, считавшийся более полувека назад кумиром молодежи.

О его смерти на своей странице в Instagram сообщила его подруга – певица Нэнси Синатра. Сын актера, корреспондент Inside Edition Джим Морет написал, что Джеймс Даррен скончался во сне в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Джеймс Даррен (настоящее имя Джеймс Уильям Эрколани) родился 8 июня 1936 года в пригороде Филадельфии, в семье с итальянскими корнями. Он окончил актерскую студию в Нью-Йорке и начал сниматься в кино в 1956 году. За 60 лет кинокарьеры сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Наиболее известен по ролям в комедии "Гиджет" (1959), которая повлияла на популяризацию серфинга, а также по сериалам "Мелроуз Плэйс" и "Ангелы Чарли". У него вышло 15 музыкальных альбомов.

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