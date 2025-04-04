Ван Дамма обвиняют в том, что он принял "в подарок" пять румынских секс-моделей

64-летнему актеру и мастеру боевых искусств Жан-Клоду Ван Дамму в Румынии предъявили обвинения в том, что он воспользовался сексуальными услугами проституток из этой страны, зная об их "уязвимом положении".

Жан-Клод Ван Дамм. Фотогалерея

Как пишет издание People, уголовное дело против актера было возбуждено в Румынском управлении по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

По сведениям Antena 3 CNN, инцидент, по всей видимости, произошел около десяти лет назад в Каннах, где Ван Дамму в качестве "подарка" были переданы преступной группировкой во главе с Морелем Болеа пять "фотомоделей", с которыми он вступил в сексуальные отношения. Из публикации неясно, были ли среди этих девушек несовершеннолетние.

Несколько представителей этой группировки, промышлявшей сутенерством, сейчас находятся под следствием в Румынии.

Адвокат Адриан Кукулис, представляющий одну из жертв, заявил, что женщины "находились в уязвимом состоянии, и есть подозрение, что их эксплуатировали в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса". Он отметил, что дело, по которому обвиняется Ван Дамм, является частью более масштабного расследования торговли людьми и торговли несовершеннолетними, которое было инициировано в 2020 году прокуратурой Румынии.

Представители Ван Дамма и DIICOT на запрос People о комментарии пока не ответили.

В случае, если Высокий кассационный суд Франции – где находятся Канны – санкционирует уголовное преследование, то подозреваемые, включая Ван Дамма, могут быть вызваны в Румынию для дачи показаний.

18 октября этого года Жан-Клоду Ван Дамму – знаменитому актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, бойцу и постановщику боевых сцен – исполнится 65 лет.

Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг (именно таково его настоящее имя) родился в Беркем-Сент-Агате (Бельгия) во фламандской семье (отец его наполовину еврей). С детства занимался карате и классическим балетом. В юности стал чемпионом Бельгии и Европы по карате. Также изучал кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо, увлекался бодибилдингом. Начал сниматься в кино в 80-х годах, сыграв первую полноценную роль (русского бойца Ивана Крашинского) в 1986-м в фильме "Не отступать и не сдаваться". Из-за трудности при произношении имени и в память об умершем друге Жан-Клод Ван Варенберг сменил имя на Жан-Клод Ван Дамм. За свою актёрскую карьеру Жан-Клод снялся в общей сложности примерно в 60 фильмах, в том числе: "Кровавый спорт" (1988), "Кикбоксер" (1989), "Самоволка" (1990), "Ордер на смерть" (1990), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат" (1992), "Некуда бежать" (1993), "Трудная мишень" (1993), "Патруль времени" (1994), "Уличный боец" (1994), "Внезапная смерть" (1995), "Легионер" (1998), "Пробуждение смерти" (2004), "Неудержимые 2" (2012), "Близкие враги" (2013), "Последний наёмник" (2021).

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссёра, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором также исполнил главную роль и выступил соавтором сюжета.

Четырежды был женат, отец троих детей.