"Жизнь состоит из шрамов". Алексей Венедиктов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Алексей Венедиктов – журналист, радио- и телеведущий, медиаменеджер и общественный деятель. Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", владелец исторического журнала "Дилетант".

"Совесть – это брус, который лежит на твоем пути, через который переступить не можешь", – говорит он. И добавляет: "Если ты ее (совесть) не видишь, значит ее нет".

Отвечая на вопрос девочки "Почему корреспонденты такие злые?", Венедиктов говорит: "Журналистика – это такая профессия, когда ты стоишь на берегу моря и видишь, что приближается ураган, и кричишь "Ураган идет! Ураган идет!", а тебе никто не верит". Сравнивая профессию журналиста с профессией хирурга, он уверяет, что его окружении "хороших людей больше, чем злобных".

На вопрос мальчика "Зачем люди воюют?" отвечает так: "Люди воюют, в основном, по глупости... Если, конечно, это не защита".

Мальчик спросил: "Что такое творчество?" Ответ: "Всё, что ты делаешь сам".

Детский вопрос "Что такое – простить?" "Простить – это не забыть... Простить – это запихать в задний карман джинсов... Человек для тебя важнее чем то, что он натворил", – отвечает Алексей Венедиктов. И тут же ремарка: "Жизнь состоит из шрамов".

"Что такое успех в мире взрослых?" – спросил мальчик. "На моей визитной карточке написано: "Самозванец". И это успех", – отвечает гость.

Вопрос: "Кем бы ты стал, если бы был предметом?" Ответ: "Телескопом... или микроскопом".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Венедиктовым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].