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Культура

"Ракевет Исраэль" направит дополнительные составы на концерт Омера Адама

Транспорт
время публикации: 04 августа 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 10:29
"Ракевет Исраэль" направит дополнительные составы на концерт Омера Адама
Yonatan Sindel/Flash90

Израильская железнодорожная компания сообщила, что направит 9 составов к окончанию концерта Омера Адама на Рамат-Ганском стадионе, который состоится в четверг, 7 августа.

Кроме того, компания будет держать несколько дополнительных составов наготове, если не хватит изначального количества.

Также будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и станционных служащих на близлежащих станциях.

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