"Ракевет Исраэль" направит дополнительные составы на концерт Омера Адама

Израильская железнодорожная компания сообщила, что направит 9 составов к окончанию концерта Омера Адама на Рамат-Ганском стадионе, который состоится в четверг, 7 августа.

Кроме того, компания будет держать несколько дополнительных составов наготове, если не хватит изначального количества.

Также будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и станционных служащих на близлежащих станциях.