Искусство, которое оживляет. Выставка художника Андрея Попова в BoHouse

6 декабря в доме-галерее BoHouse, открывается выставка ныне израильского художника Андрея Попова "ПОсчитай звезды". Картины Попова перерабатывают действительность вокруг в ироничные визуальные высказывания.

Андрей Попов – художник, который превращает привычное в удивительное. Попов родом из Ташкента, он оставил военную карьеру ради искусства и создал свой стиль "Artoon", сочетающий живопись и ироничную графику. Его творчество, которое он сам называет "романтическим цинизмом", балансирует между юмором, самоиронией и меланхолией.

Этот проект – приглашение к созерцанию, переосмыслению повседневности и погружению в мир трогательных и многослойных образов, которые почти всегда, несмотря на серьёзные темы, светлы и оптимистичны. Даже когда в них присутствует печаль убегающего момента.

Художник Андрей Попов, обладатель множества международных наград, после начала полномасштабного вторжения в Украину переехал в Израиль, сейчас он рисует в Хайфе. Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

6 декабря в доме-галерее BoHouse откроется выставка "ПОсчитай звёзды", где будут выставлены произведения из разных периодов работы художника, включая те, что говорят уже об израильской действительности.

BoHouse: дом-галерея и центр искусства

BoHouse – это не просто дом-галерея, дом-музей, созданный талантливой фотохудожницей Диной Бова и дизайнером Гади Болеславским. Они превратили свой дом в арт-объект, где каждая деталь – от этнических масок Марокко до винтажной мебели из Англии – рассказывает свою историю. А на нижнем этаже оборудовано выставочное пространство.

Кураторы выставки: Гади Болеславский и Дина Бова

Выставка открывается 6 декабря в 18:00. Шенхав "Посчитай звёзды", BoHouse, Шенхав 153, Шаар Эфраим

В BoHouse проводятся выставки, концерты и лекции.

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