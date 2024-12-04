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Культура

Netflix приобрел права на сериал корпорации "Кан"

Израильское Кино
Netflix
время публикации: 04 декабря 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 11:24
Netflix приобрел права на сериал корпорации "Кан"
AP Photo/Matt Rourke

Стриминговый гигант Netflix приобрел права на показ израильского сериала "Шесть нулей", произведенного израильской телерадиовещательной корпорацией "Кан". По условиям соглашения, шоу будет показано в США, Латинской Америке и во многих странах Европы.

"Шесть нулей" Нои Орэн и Нира Бергмана – комедийно-драматический сериал, рассказывающий историю шести победителей в лотерее. Однако прежде чем получить деньги, они обязаны посещать двухмесячный семинар – что-то вроде групповой психотерапии.

Совокупное количество просмотров шоу достигло 7 миллионов. "Шесть нулей" был номинирован на премию израильской телеакадемии в 11 категориях и победил в семи из них, включая главную – "Лучший комедийно-драматический сериал". Разработчики шоу уже приступили к написанию сценария второго сезона.

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