Netflix приобрел права на сериал корпорации "Кан"

Стриминговый гигант Netflix приобрел права на показ израильского сериала "Шесть нулей", произведенного израильской телерадиовещательной корпорацией "Кан". По условиям соглашения, шоу будет показано в США, Латинской Америке и во многих странах Европы.

"Шесть нулей" Нои Орэн и Нира Бергмана – комедийно-драматический сериал, рассказывающий историю шести победителей в лотерее. Однако прежде чем получить деньги, они обязаны посещать двухмесячный семинар – что-то вроде групповой психотерапии.

Совокупное количество просмотров шоу достигло 7 миллионов. "Шесть нулей" был номинирован на премию израильской телеакадемии в 11 категориях и победил в семи из них, включая главную – "Лучший комедийно-драматический сериал". Разработчики шоу уже приступили к написанию сценария второго сезона.