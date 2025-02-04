Исландские кандидаты на поездку на "Евровидение" отрицают, что украли песню у Эяля Голана

В январе 2025 года, после того как исландская телерадиовещательная компания RÚV опубликовала список из 10 песен, которые поучаствуют в национальном отборе на "Евровидение", пользователи интернета заподозрили одну из конкурирующих музыкальных групп в плагиате. В композиции "Róa" дуэта VÆB обнаружилось заметное сходство с "חתונת השנה", песней 2017 года в исполнении звёзд израильской поп-музыки: Эяля Голана и Итая Леви. Запись Голана и Леви стала суперхитом, регулярно звучащим в Израиле на свадьбах, – на сегодняшний день у неё более 18 миллионов прослушиваний на YouTube.

В начале февраля участники исландского дуэта VÆB, братья Маттиас Дэвид и Хальфдан Хельги Маттиассоны, впервые отреагировали на обвинения. "Мы никогда в жизни не слышали эту песню, – сказали они в интервью. – Мы не слушаем израильскую музыку, а слушаем только исландский рэп, исландский поп и Эминема". Тем не менее, по данным исландской прессы, местная организация по защите авторских прав находится в курсе дела и "мониторит ситуацию". Руководитель национального отбора на "Евровидение" Рунар Фрейр Гисласон заявил, что, по его мнению, песни с конкурса часто бывают похожи друг на друга, и доказать или опровергнуть факт плагиата может только суд.

Песня "Róa" прозвучит в первом полуфинале исландского отбора на "Евровидение" 8 февраля. Финальное решение о том, кто именно представит страну на конкурсе в Базеле, будет принято 22 февраля.