Няня подала в суд на Нила Геймана и его жену за изнасилование и торговлю людьми

Бывшая няня Скарлетт Павлович подала иск против писателя Нила Геймана и его жены Аманды Палмер. В иске Павлович обвиняет Геймана в многократных жестоких изнасилованиях, Палмер же, по словам пострадавшей, знала о сексуализированном насилии, к которому склонен ее муж, и помогала ему нанять Павлович. В иске обоим супругам предъявлено обвинение в торговле людьми.

Бывшая няня детей Геймана и Палмер, Скарлетт Павлович, – одна из восьми женщин, которые в январе этого года заявили о жестоких изнасилованиях в доме писателя. Павлович утверждает, что пара воспользовалась ее низким социальным статусом и ментальными проблемами для удовлетворения прихотей Геймана. Она работала няней с проживанием в домах Геймана и Палмер – супруги живут в разных поместьях по соседству на острове Вайхики в Новой Зеландии.

В иске говорится, что Гейман многократно и в извращенной форме насиловал Павлович, бил ее ремнем, называл ее своей рабыней, она же должна была звать его "господин". В конце концов Павлович вынуждена была обратиться за психиатрической помощью, потому что у нее появились мысли о суициде.

Обвинения бывшей няни – всего лишь часть свидетельств против Нила Геймана и его жены. В январе этого года стало известно, что восемь женщин (включая Павлович) обвинили писателя в сексуализированном насилии с применением физических наказаний и морального давления. Среди них были поклонницы писателя и женщины, работавшие в его доме. Гейман отрицает все обвинения, заявляя, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнерш.

После того, как восемь женщин обвинили Геймана в изнасилованиях, все его творческие контракты были приостановлены. Стриминговая платформа Netflix заявила, что не планирует продлевать сериал "Песочный человек" на третий сезон. Издательство комиксов Dark Horse Comics отказалось публиковать продолжение фантастического романа Геймана "Сыновья Ананси". Была отменена постановка одноименного мюзикла по детской повести писателя "Коралина".