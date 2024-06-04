Создатели "Фауды" снимут фильм о событиях 7 октября

Израильские актеры и авторы сериала "Фауда" Лиор Раз и Ави Иссахаров намерены снять художественную картину о событиях 7 октября. В основу сюжета ляжет история генерал-майора запаса Ноама Тивона, который под огнем террористов спасал жителей Нахаль-Оз. Об этом написал сайт "Мако".

В "черную субботу" Ноаму Тивону позвонил сын, живущий вместе с семьей в Нахаль-Оз и сообщил, что его дом окружен террористами. Через несколько минут Тивон уже был в машине, его жена поехала с ним. По дороге в кибуц супруги вывезли в безопасную зону нескольких спасшихся от резни молодых людей, оказали помощь нескольким раненым, затем они разделились: жена повезла раненых в больницу, а он поехал спасать сына и внуков. По дороге к нему присоединился другой бывший военный – Исраэль Зив. Вместе со спецназовцами подразделения "Маглан" они "зачистили" кибуц от боевиков и спасли жизни десяткам кибуцников.