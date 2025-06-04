Спектакли и концерты на русском языке со скидкой от Гистадрута. Ближайшие мероприятия
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Культурный проект Гистадрута FRIENDS приглашает на лучшие мероприятия на русском языке. В ближайшее время: спектакль "Не смотри назад" и гала-концерт "Хамсин-2025".
Кто такие FRIENDS?
FRIENDS – это проект Гистадрута, который предлагает билеты на культурные мероприятия по субсидированным ценам. Проект был создан в октябре 2021 года по инициативе председателя Гистадрута – Арнона Бар-Давида. Цель проекта – сделать качественные культурные события доступными для широкой аудитории по всей стране, особенно в городах периферии. Театральные постановки, концерты, стендап-шоу, лекции и кинопоказы – всё это можно увидеть по доступным ценам, часто в шаговой доступности от дома.
Сегодня сеть охватывает порядка 23 концертных залов по всей стране, включая Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, Беэр-Шеву, Эйлат, Ашдод, Кирьят-Шмону и другие города. Кроме того, FRIENDS сотрудничают с более чем 100 культурными центрами, чтобы каждый мог найти событие по вкусу рядом с домом.
Мероприятия FRIENDS доступны по субсидированным ценам.
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Что посмотреть в ближайшее время?
"Не смотри назад" – спектакль театра "Гешер"
Свободная интерпретация пьесы Жана Ануя "Эвридика" – волнующая и современная история любви уличного музыканта и актрисы.
Спектакль стал знаковым событием: впервые за долгие годы Театр "Гешер" поставил пьесу на русском языке. Премьера состоялась 14 декабря 2022 года, а весной 2023 постановка вышла и на иврите.
Спектакль объединил русскоязычных репатриантов разных поколений и стал настоящим культурным событием. Именно в этой постановке Анатолий Белый сыграл свою первую роль в израильском театре.
Режиссёр-постановщик – Александр Баргман, известный российско-израильский режиссёр, создатель "Такого театра"
Продюсеры и соавторы – Римас Туминас, Глеб Фильштинский, Юдит Аарон, Катя Сосонская и другие
Роль Эвридики исполнила Лена Фрайфельд, а Орфея – Артем Будиков.
Язык: русский (без субтитров)
Цена для членов Гистадрута: 59 ₪
Для широкой публики: 89 ₪
אל תסתכל לאחור – תיאטרון גשר – FRIENDS
Приобрести билеты на спектакль "Не смотри назад"
Ведущий Первого радио Влад Зерницкий и программа "101-й километр" представляют грандиозный концерт с живым оркестром и звёздами израильской сцены. Вас ждут любимые песни, живой звук, шикарные декорации и яркое шоу.
Участвуют:
Владимир Фридман – актёр театра и кино
Евгений Зайцев – обладатель премии "Золотая маска"
Анна Резникова – звезда израильской сцены
Софа Чудновская – джаз и поп
Виталий Волин – певец и композитор
Элеонора Сокол – победительница хит-парада Первого радио
Оркестр "Good News" под управлением маэстро Алекса Слуцкого
Цена для членов Гистадрута: 69 ₪
Для широкой публики: 109 ₪
Приобрести билеты на гала-концерт "Хамсин-2025"
Следите за афишей и не упустите возможность подарить себе и своим близким настоящее культурное удовольствие!
Гала-концерт ХАМСИН – 2025 קונצרט הגאלה חמסין 2025 – FRIENDS