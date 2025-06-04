Спектакли и концерты на русском языке со скидкой от Гистадрута. Ближайшие мероприятия

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Культурный проект Гистадрута FRIENDS приглашает на лучшие мероприятия на русском языке. В ближайшее время: спектакль "Не смотри назад" и гала-концерт "Хамсин-2025".

Кто такие FRIENDS?

FRIENDS – это проект Гистадрута, который предлагает билеты на культурные мероприятия по субсидированным ценам. Проект был создан в октябре 2021 года по инициативе председателя Гистадрута – Арнона Бар-Давида. Цель проекта – сделать качественные культурные события доступными для широкой аудитории по всей стране, особенно в городах периферии. Театральные постановки, концерты, стендап-шоу, лекции и кинопоказы – всё это можно увидеть по доступным ценам, часто в шаговой доступности от дома.

Сегодня сеть охватывает порядка 23 концертных залов по всей стране, включая Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, Беэр-Шеву, Эйлат, Ашдод, Кирьят-Шмону и другие города. Кроме того, FRIENDS сотрудничают с более чем 100 культурными центрами, чтобы каждый мог найти событие по вкусу рядом с домом.

Мероприятия FRIENDS доступны по субсидированным ценам.

Подпишитесь на обновления в соцсетях, а также следите за обновлениями на сайте friends-hist.co.il или по номеру телефона *9976. Будьте в курсе всех событий!

Что посмотреть в ближайшее время?

"Не смотри назад" – спектакль театра "Гешер"

Свободная интерпретация пьесы Жана Ануя "Эвридика" – волнующая и современная история любви уличного музыканта и актрисы.

Спектакль стал знаковым событием: впервые за долгие годы Театр "Гешер" поставил пьесу на русском языке. Премьера состоялась 14 декабря 2022 года, а весной 2023 постановка вышла и на иврите.

Спектакль объединил русскоязычных репатриантов разных поколений и стал настоящим культурным событием. Именно в этой постановке Анатолий Белый сыграл свою первую роль в израильском театре.

Режиссёр-постановщик – Александр Баргман, известный российско-израильский режиссёр, создатель "Такого театра"

Продюсеры и соавторы – Римас Туминас, Глеб Фильштинский, Юдит Аарон, Катя Сосонская и другие

Роль Эвридики исполнила Лена Фрайфельд, а Орфея – Артем Будиков.

Язык: русский (без субтитров)

Цена для членов Гистадрута: 59 ₪

Для широкой публики: 89 ₪

אל תסתכל לאחור – תיאטרון גשר – FRIENDS

Приобрести билеты на спектакль "Не смотри назад"

Гала-концерт "ХАМСИН – 2025"

Ведущий Первого радио Влад Зерницкий и программа "101-й километр" представляют грандиозный концерт с живым оркестром и звёздами израильской сцены. Вас ждут любимые песни, живой звук, шикарные декорации и яркое шоу.

Участвуют:

Владимир Фридман – актёр театра и кино

Евгений Зайцев – обладатель премии "Золотая маска"

Анна Резникова – звезда израильской сцены

Софа Чудновская – джаз и поп

Виталий Волин – певец и композитор

Элеонора Сокол – победительница хит-парада Первого радио

Оркестр "Good News" под управлением маэстро Алекса Слуцкого

Цена для членов Гистадрута: 69 ₪

Для широкой публики: 109 ₪

Приобрести билеты на гала-концерт "Хамсин-2025"

Следите за афишей и не упустите возможность подарить себе и своим близким настоящее культурное удовольствие!

Гала-концерт ХАМСИН – 2025 קונצרט הגאלה חמסין 2025 – FRIENDS