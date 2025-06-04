Юра Борисов сыграет противника создателя ChatGPT

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, лауреат "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за режиссуру фильма "Целиком и полностью", приступает к работе над проектом "Искусственный". Фильм расскажет о драматических событиях в компании OpenAI, когда совет директоров уволил создателя ИИ Сэма Альтмана, но через несколько дней после давления инвесторов и угрозой массовых увольнений сотрудников компании вернул ему бразды правления. Предполагалось, что разногласия между Альтманом и советом директоров касались скорости развития коммерческой составляющей ChatGPT, а также нездоровых отношений в коллективе.

Роль Альтмана досталась звезде франшизы о Человеке-пауке Эндрю Гарфилду, лауреату премий "Эмми", Тони и BAFTA TV. Роль его противника и инициатора скандального отстранения Альтмана от должности Ильи Суцкевера досталась российскому актеру Юре Борисову, которого на Западе узнали и полюбили за роли в фильмах "Купе номер шесть" и "Анора". А звезда фильма "Боб Дилан: Никому не известный" Моника Барбаро сыграет главу техофиса компании Миру Мурати.

Работа над проектом стартует уже этим летом. Дата премьеры пока не объявлена.