Найден редкий экземпляр копии знаменитой любовной поэмы Шекспира
Исследователи творчества Шекспира спустя сотни лет обнаружили рукописную копию музыкальной адаптации одного из его самых известных любовных стихотворений.
Доктор Лия Веронезе обнаружила копию сонета 116 Уильяма Шекспира в сборнике поэзии XVII века, которая хранится в Оксфордском университете. Рукопись была найдена среди архивов Элиаса Эшмола, основателя Оксфордского музея Эшмола.
Доктор Веронезе нашла сонет в сборнике, который содержит подборку произведений разных авторов на различные темы. По ее словам, когда она просматривала рукопись, стихотворение показалось ей необычной версией сонета 116. Обратившись к каталогу, составленному еще в XIX веке, она обнаружила, что поэма была названа "о постоянстве в любви", но в нем не упоминался Шекспир.
В версии основателя музея Эшмола некоторые части сонета 116, также известного как "Не позволяй мне вступать в брак истинных умов", были изменены. Доктор Веронезе отметила, что, по ее мнению, измененная первая строка и отсутствие упоминания Шекспира объясняют, почему эта поэма оставалась незамеченной как копия сонета 116 на протяжении долгого времени.
Веронезе утверждает, что это открытие особенно интересно, так как углубляет наши знания о музыкальных адаптациях и культурном контексте Шекспира, а также подчеркивает, что архивы продолжают удивлять, имея потенциал изменить восприятие английской литературы XVII века.