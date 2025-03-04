Оксимирона обвинили в совращении и изнасиловании несовершеннолетней

Три девушки (Вера Маркович, Вика Кучак и Вика Михайлова) рассказали о своих отношениях с известным рэпером Оксимироном (Мирон Федоров, Oxxxymiron) в подкасте студии "Либо/Либо" журналистки Насти Красильниковой "Дочь разбойника" – "Творческий метод".

Подробный пересказ этих рассказов публикует издание "Новая газета – Европа".

Вера Маркович рассказывает, что в 2008 году, когда ей было 15-16 лет, во время учебы в лондонской школе Оксимирон был ее опекуном. В то время между ними были интимные отношения. Федоров говорил, что "изначальные слова Веры были неправильно трактованы СМИ". В подкасте Красильниковой Маркович говорит, что рэпер ее уговаривал объяснить в Instagram, что на момент их первого "секса" ей было 16 лет, то есть она уже достигла "возраста согласия".

Вика Кучак познакомилась с Федоровым онлайн, когда ей было 13 лет. По ее словам, такие виртуальные контакты продолжались несколько лет, и рэпер писал ей о своих "извращенных фантазиях" – в подробностях рассказывал об интимных отношениях с другими девушками, говорил о желании заняться с ней сексом. Реальный секс у них был в Уфе, когда девушке уже исполнилось 16 лет, Оксимирону тогда было 26. Кучак считает, что фактически была изнасилована.

Вика Михайлова начала общаться с Оксимироном 15-летней. Она рассказывает о домогательствах и сексуальных провокациях с его стороны.

Оксимирон отказался от комментариев в подкасте Красильниковой.