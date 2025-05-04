Леди Гага дала бесплатное шоу 2,1 миллионам поклонников

Вечером 3 мая более двух миллионов поклонников Леди Гаги собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, чтобы стать частью ее самого масштабного концерта за всю историю карьеры певицы. Шоу было оплачено из городского бюджета, для зрителей вход был бесплатным, пишет .

Lady Gaga. Фотогалерея

Гага вышла на сцену около 22:10 по местному времени с песней "Bloody Mary" (2011). Восторженные фанаты, собравшиеся плотной толпой, с радостью пели и танцевали вместе с ней на песчаном берегу. Звезда также исполнила свои знаменитые хиты, такие как "Poker Face" и "Alejandro", меняя образы – одним из нарядов стало платье в цветах бразильского флага. На концерт в Рио прибыли люди со всей Бразилии и других стран Южной Америки. Шоу стало частью серии промо-выступлений, которые поп-звезда проводит в преддверии своего предстоящего тура The Mayhem Ball.

По прогнозам городских властей, концерт принесет местной экономике около 600 миллионов реалов (117 миллионам долларов США). Это выступление стало частью инициативы, согласно которой Рио-де-Жанейро планирует устраивать масштабные бесплатные музыкальные шоу каждый май на протяжении ближайших четырех лет.