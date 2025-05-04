Фильм "Мы снова будем танцевать" Ярива Мозера получит почетную "Эмми"

Документальная лента израильского режиссера Ярива Мозера "Мы снова будем танцевать" вошла в список шести лучших документальных проектов прошлого года, по мнению жюри американской телеакадемии "Эмми". Почетные премии "Эмми" вручаются ежедгодно самым выдающимся проектам, посвященным наиболее актуальным мировым темам и событиям. Кроме того, был объявлен список номинантов на премию "Эмми" в категории "Документальное кино и новости". В этом списке "Мы снова будем танцевать" упоминается сразу в двух номинациях – "Лучший документальный фильм на актуальную тему" и "Лучший монтаж".

Фильм Ярива Мозера воссоздает события 7 октября 2023 года, когда гости музыкального фестиваля NOVA стали жертвами одного из крупнейших терактов в Израиле и за его пределами. Лента состоит из рассказа пятнадцати выживших в "черную субботу", в качестве видеоряда использованы архивные и документальные съемки самих участников фестиваля. Фильм является совместным производством израильской корпорации HOT и американской компании Paramount+, он также был приорбретен для показа в Великобритании корпорацией BBC.

Церемония награждения премии "Эмми. Документальное кино и новости" пройдет 26 июня 2025 года.