Профессор музыкального колледжа Беркли уволен за антисемитские высказывания

Знаменитый музыкальный колледж Беркли в Бостоне уволил декана факультета духовых инструментов Николаса Пейтона спустя всего полгода после назначения на этот пост. Причиной, по информации The Boston Globe, стали антисемитские высказывания Пейтона.

Активисты, изучившие соцсети музыканта, нашли в них полный набор антисемитских клише – от утверждений, что евреи контролируют мировые институции, до обвинений в потворстве работорговле. Петиция, призывавшая освободить Пейтона от должности, набрала более пяти тысяч подписей.

Примечательно, что практически все эти высказывания были сделаны Пейтоном ещё до того, как он был назначен на престижный пост в Беркли – и, комментируя собственное увольнение, он подчеркнул, что администрация колледжа знала о его воззрениях и раньше. Это утверждение представитель колледжа назвал "фактически неверным", однако воздержался от дальнейших комментариев – как и от подробного объяснения, за что Николас Пейтон был освобождён от занимаемой должности. В официальном заявлении Беркли говорится лишь, что Пейтон "больше не является сотрудником" колледжа, а слово "антисемитизм" не упоминается.

Николас Пейтон – заметная фигура на джазовой сцене Нового Орлеана и США в целом. В его дискографии есть премия "Грэмми", полученная в 2007 году за альбом "Doc Cheatham & Nicholas Payton".