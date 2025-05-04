Антиизраильским активистам удалось сорвать концерты Дуду Тасы и Джонни Гринвуда в Англии

Организация BDS, выступающая за бойкот Израиля в том числе в культурной и академической сферах, отчиталась, что ей удалось способствовать отмене двух выступлений израильского певца и композитора Дуду Тасы вместе с гитаристом Radiohead и The Smile Джонни Гринвудом в Великобритании.

По информации The Telegraph, выступления, которые должны были состояться 23 июня в Бристоле и 25 июня в Лондоне, отменены по инициативе организаторов.

Официальные аккаунты BDS в соцсетях поспешили "приветствовать" решение об отмене концертов с привычной формулировкой о том, что подобные мероприятия якобы обеляют "геноцид" и "апартеид". На момент публикации новости комментариев со стороны британских промоутеров, а также Дуду Тасы и Джонни Гринвуда получить не удалось.

Отметим, что концерты Тасы и Гринвуда основаны на материале их совместного альбома "Jaraq Qaribak" 2023 года. Песни в этой пластинке исполнены на арабском языке, а записана она была международным составом певцов и музыкантов, в том числе – из Египта, Марокко и Палестины.

Джонни Гринвуд уже не раз становился объектом критики со стороны антиизраильских активистов. В 2017 году Radiohead подверглись нападкам после того, как выступили в Тель-Авиве. В 2024-м после очередного приезда Гринвуда в страну он счёл нужным откликнуться на негативные комментарии и в очередной раз подчеркнул, что не собирается присоединяться к бойкоту израильских музыкантов.