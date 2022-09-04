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    Досуг

    "Заповедник 229": Санкционные бои. Лукашенко на исповеди. Мультсатира

    время публикации: | последнее обновление:
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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 229-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Зачем увеличивать российскую армию.
    2. Стишок о том, как правильно играть в войнушку вокруг АЭС.

    3. Санкционные бои без правил.

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    4. Песня о стране Гармонии.

    5. Лукашенко покаялся.

    Инфоповоды:

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    – Указом Путина штатная численность российской армии увеличена на 137 тысяч человек.
    – Миссия МАГАТЭ побывала на захваченной российскими войсками ЗАЭС.
    – СМИ обсуждают, кто страдает больше от введенных санкций – Россия или Запад.
    – Путин подписал указ о выдаче 10 тысяч рублей жителям ДНР-ЛНР, имеющим детей-школьников.
    – В российских консульствах была временно приостановлена выдача биометрических паспортов. Как пишут СМИ, это связано с дефицитом чипов.
    – Лукашенко заявил, что белорусские самолеты переоборудовали для несения ядерного оружия.

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    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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