"Заповедник 229": Санкционные бои. Лукашенко на исповеди. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 229-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Зачем увеличивать российскую армию.
2. Стишок о том, как правильно играть в войнушку вокруг АЭС.
3. Санкционные бои без правил.
4. Песня о стране Гармонии.
5. Лукашенко покаялся.
Инфоповоды:
– Указом Путина штатная численность российской армии увеличена на 137 тысяч человек.
– Миссия МАГАТЭ побывала на захваченной российскими войсками ЗАЭС.
– СМИ обсуждают, кто страдает больше от введенных санкций – Россия или Запад.
– Путин подписал указ о выдаче 10 тысяч рублей жителям ДНР-ЛНР, имеющим детей-школьников.
– В российских консульствах была временно приостановлена выдача биометрических паспортов. Как пишут СМИ, это связано с дефицитом чипов.
– Лукашенко заявил, что белорусские самолеты переоборудовали для несения ядерного оружия.
Все выпуски "Заповедника" (DW)