"Заповедник 229": Санкционные бои. Лукашенко на исповеди. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 229-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Зачем увеличивать российскую армию.

2. Стишок о том, как правильно играть в войнушку вокруг АЭС.



3. Санкционные бои без правил.



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4. Песня о стране Гармонии.



5. Лукашенко покаялся.

Инфоповоды:

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– Указом Путина штатная численность российской армии увеличена на 137 тысяч человек.

– Миссия МАГАТЭ побывала на захваченной российскими войсками ЗАЭС.

– СМИ обсуждают, кто страдает больше от введенных санкций – Россия или Запад.

– Путин подписал указ о выдаче 10 тысяч рублей жителям ДНР-ЛНР, имеющим детей-школьников.

– В российских консульствах была временно приостановлена выдача биометрических паспортов. Как пишут СМИ, это связано с дефицитом чипов.

– Лукашенко заявил, что белорусские самолеты переоборудовали для несения ядерного оружия.

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Все выпуски "Заповедника" (DW)