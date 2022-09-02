"Всю жизнь рассказываю байки фотоаппаратом". Сергей Максимишин в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Сергей Максимишин – известный фотограф, недавно репатриировавшийся в Израиль из России, в сентябре открывающий курс "Фотограф как рассказчик" в нашей стране. "Я всю жизнь рассказываю байки фотоаппаратом", – говорит он.
См. работы С.Максимишина.
Отвечая на детские вопросы, Максимишин признается, что никогда не знает, как будет снимать, а также рассказывает о том, какие истории и почему предпочитает не снимать.
"Сейчас я классический фотолюбитель. Я не работаю ни на какую прессу. Снимаю то, что мне нравится", – говорит он.
Оценка успешности жизни, по его мнению: "Степень реализации детских мечт".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сергеем Максимишиным
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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