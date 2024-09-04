Берри Сахаров записал песню памяти погибшего заложника Йотама Хаима с группой его брата

Израильский певец Берри Сахаров выпустил песню "כנפי רוח" вместе с группой Pulkes (פולקעס). Написанная на текст рава Кука композиция, по словам авторов, призвана помочь сохранять присутствие духа даже в самые тяжёлые моменты и служить источником надежды на лучшее. Она посвящена Йотаму Хаиму – одному из трех заложников, похищенных ХАМАСом и затем в результате трагической ошибки убитых в секторе Газы силами израильской армии в декабре 2023 года.

Группа Pulkes – проект барабанщика Туваля Хаима, брата Йотама, образованный в Иерусалиме в 2018 году. Наставником ансамбля был известный джазовый музыкант и продюсер Эяль Талмуди (Oy Division, Balkan Beat Box). Музыка Pulkes сочетает в себе элементы клезмера, балканских и средиземноморских традиций. Первый альбом Pulkes вышел в 2022 году, а среди площадок, на которых выступала группа, – джазовый фестиваль в Торонто, венгерский фестиваль "Сигет" и главная сцена фестиваля "Инди-Негев".

Йотам Хаим тоже был барабанщиком, клип на песню "כנפי רוח" заканчивается архивными кадрами с его участием. Видеоряд клипа был снят в полях Отеф Аза, в кибуце Реим, а также в его квартире в Кфар-Аза (точнее, как пишут создатели песни и видео, – "в том, что от неё осталось" после 7 октября).