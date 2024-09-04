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Культура

В Торонто покажут записи допросов Биньямина Нетаниягу

время публикации: 04 сентября 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 11:30
В Торонто покажут записи допросов Биньямина Нетаниягу
Abir Sultan/Pool Photo via AP

В программу международного кинофестиваля в Торонто, который стартует 6 сентября, включен фильм "Дела Биби" режиссеров Алексис Блум и Алекса Гибни. Картина рассказывает о расследовании по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В фильм включены фрагменты допросов Нетаниягу, которые проходили с 2016 по 2018 год. Доступ к этим материалам в прошлом году получил автор-документалист, обладатель премии "Оскар" Алекс Гибни, который стал соавтором фильма "Дела Биби". Среди оказавшихся в распоряжении кинематографистов материалов также фрагменты допросов Сары Нетаниягу, его сына Яира, его соратников и обслуживающего персонала его резиденции. В Израиле доступ к материалам допросов запрещен. В нее включены интервью бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, бывшего советника Нетаниягу Нира Хефеца, бывшего главы ШАБАКа Ами Аялона и журналиста-расследователя Равива Друкера.

"Эти записи проливают свет на характер Нетаньяху беспрецедентным и необычайным образом, – цитирует Гибни издание Variety. – Они являются убедительным доказательством его продажного и коррумпированного характера и того, как это привело нас к тому, где мы сейчас находимся".

Фильм будет показан на фестивале в черновом варианте, его монтаж пока не завершен. У картины также пока нет дистрибьютера.

Алекс Гибни считается одним из самых влиятельных документалистов Америки. В 2008 году он получил премию американской киноакадемии "Оскар" за картину "Такси на темную сторону" о политике США в применении пыток. "Дела Биби" – третий совместный проект Блум и Гибни после фильмов "Разделяй и властвуй: история Роджера Эйлса" и "Мы крадем секреты: история WikiLeaks".

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