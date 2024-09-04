В Великобритании и ЕС обсуждают практику "динамического изменения цен" на фоне скандала с Oasis

Билеты на реюнион-концерты британской группы Oasis, о которых было объявлено на прошлой неделе, ожидаемо оказались полностью распроданы в считанные часы. Однако не обошлось без скандала: покупатели в массовом порядке жаловались на то, что система заставляла их часами стоять в онлайн-очередях – без гарантии результата. Среди тех, кому в конечном счёте не удалось купить билет на выступление Oasis, оказались и некоторые селебрити: например, Луис Томлинсон из группы One Direction.

Ещё одна распространённая жалоба оказалась связана с тем, что компания Ticketmaster, занимавшаяся реализацией билетов на концерты, применила практику так называемого динамического изменения цен – в зависимости от спроса. В итоге за время, проходившее с того момента, как поклонники Oasis вставали в онлайн-очередь, до непосредственного оформления заказа и оплаты, стоимость билета могла вырасти более чем в два раза: со 155 до 355 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Сервис объяснил своё решение тем, что точно так же действуют, к примеру, авиакомпании, службы такси или гостиничный бизнес – но этот аргумент не устроил ни меломанов, столкнувшихся с необходимостью платить за билет вдвое больше ожидаемого, ни политиков и юристов. Лиза Нэнди, госсекретарь правительства Великобритании по вопросам культуры, медиа и спорта, призвала пересмотреть практику "динамического изменения цен" в шоу-индустрии. "Мы обязаны рассмотреть вопросы, связанные с прозрачностью использования динамического изменения цен, а также стимулирующих его технологий [онлайн]-очередей, – сказала она. – Вместе с артистами, представителями индустрии и поклонниками мы можем создать более справедливую систему, которая устранит спекуляции и обеспечит распространение билетов на концерты по доступным ценам". Вслед за Великобританией ситуацией заинтересовались и в Брюсселе – Еврокомиссия объявила, что проверит практику динамического изменения цен на соответствие европейскому законодательству и выдвинет предложения по её ограничению, сообщает The Guardian.

Музыканты Oasis пока хранят молчание по поводу скандальной ситуации с билетами на свои реюнион-концерты. Однако поклонники британской рок-музыки вспомнили, что другой звёздный артист, Роберт Смит из группы The Cure, в сходной ситуации не стал отмалчиваться. В 2023 году Смит вступил в конфликт с Ticketmaster по поводу цен на билеты, а также высокого сервисного сбора и добился того, что цены на большинство концертов американского тура The Cure не были "динамически меняющимися".