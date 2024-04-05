"Израиль сильно расслабляет". Виктор Вахштайн в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Виктор Вахштайн – социолог, бывший декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), ныне лектор в Ариэльском университете.

В ответ на попытку ведущего задать каверзный вопрос "Зачем нужен социолог?" прозвучал ответ, который можно сократить до одной фразы: "Мир устроен так: никто никому с определенного момента не нужен".

О таланте.

"Я не верю в талант... Слухи о существовании таланта сильно преувеличены".

О судьбе.

"Социологи не верят в то, что жизнь предопределена. Не верят в трех богинь, которые перерезают нить жизни. При этом понятие судьбы (fate) было центральным в ранней социологии". (Вахштайн рекомендует почитать по этому поводу Георга Зиммеля и свою последнюю книгу о "сообществе судьбы").

О жизни в Израиле после жизни в России.

"Мне стало гораздо лучше, когда я приехал в Израиль. С другой стороны, Израиль сильно расслабляет. Несмотря на всё, что у нас сейчас происходит. Несмотря на шок, травму, ярость, на все наши эмоции после 7 октября. Всё равно не находишься в этой бесконечной ситуации расчета вариантов, предвидения последствий, каждое из которых кому-то чем-то грозит".

Гость говорит, что с ним "произошло обнуление до базовых настроек" после того, как "слетели приложения для выживания".

Почему люди воюют?

"Мир – достижение. Война – предпосылка. Общество – конструкция". "Почему существует мир?" – это куда более сложный вопрос, полагает Вахштайн.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виктором Вахштайном

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].