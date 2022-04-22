Минюст РФ объявил "иноагентами" Алексея Венедиктова и Александра Невзорова

Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще восемь человек, сообщает ВВС. Среди них – бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, а также известные публицисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко. Еще два человека, в том числе только что арестованный Владимир Кара-Мурза, пополнили другой реестр "иноагентов".

В реестр попали декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналист Сергей Пархоменко, корреспонденты "Радио Свобода" (признано в России СМИ-"иноагентом") Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, публицист Александр Невзоров, бывший главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и публицист Владимир Воронов.

Кроме того, еще двух человек добавили в новый реестр, который минюст России впервые начал пополнять 5 апреля. В него попали журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза и соратник Алексея Навального Леонид Волков. В графе "Сведения об иностранных источниках" указано: "Украина".

За несколько минут до публикации обновленных реестров Кара-Мурза был арестован Басманным судом Москвы по делу о "фейках".