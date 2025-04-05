В Таиланде умер российский рэпер Паша Техник

Российский рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) скончался 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице в Таиланде, куда был доставлен 27 марта. Причиной смерти стал септический шок.

Причиной госпитализации, судя по сообщениям российских СМИ, была передозировка наркотиками. В течение нескольких дней Ивлев был подключен к ИВЛ и ЭКМО. Его состояние было критическим. Врачи диагностировали у него полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, пневмонию с высоким поражением легких. Он пережил клиническую смерть, пишет РИА Новости. Через восемь дней после госпитализации была констатирована смерть.

Павел Ивлев (Паша Техник) 1 июля 1984 года родился в Москве, в районе Лефортово. Начал увлекаться рэпом еще в подростковом возрасте. Учился плохо. Перешел в ПТУ. Позже пытался учиться в вузе, но был отчислен. Затем поступил в частный Институт экономики и культуры и получил образование по специальности "Лингвист-преподаватель". В 2001 году основал рэп-группу Kunteynir.

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) – российский рэпер, основатель группы Kunteynir и сольный исполнитель. Он известен провокационным творчеством, скандалами и проблемами с законом. Дебютный альбом исполнителя "Эдвард Руки-Ножницы-Бумага" вышел в свет в 2004 году. Всего Паша Техник успел выпустить 14 альбомов.

В 2008 году он был арестован за распространение и хранение синтетических наркотиков. Рэпер получил срок пять лет, вышел через четыре года по УДО. В сентябре 2020 года за вождение в нетрезвом виде он получил 11 месяцев тюремного заключения. В июле 2023 года Паша Техник был задержан на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики (на одной из тату рэпера).

Павел Ивлев был женат с 2015 года на Еве Карицкой (настоящее имя Карина Мельничук). В 2019 году у них родился сын Иван, но спустя два года пара заявила о расставании. В 2023 году состоялся официальный развод.

В 2022 году в результате передозировки наркотиками Ивлев находился в коме и позже проходил лечение в рехабе. В конце марта 2025 года бывшая супруга сообщила о том, что Паша находится﻿ в больнице в Таиланде. Через неделю было объявлено о его смерти.