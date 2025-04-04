Выставка, лежавшая в запасниках 30 лет, заново открыта в Хайфе

3 апреля в Хайфском музее искусства открылась выставка "Голос Африки", раскрывающая тему африканского искусства и культуры с новой стороны. Большая часть выставки состоит из коллекции этнографического музея Израиля, закрытого в 1995 г. Впервые за тридцать лет экспонаты будут доступны широкой публике.

Коллекция этнографического музея долгие тридцать лет лежала в запасниках музея, а последние пять лет, сотрудник отдела управления коллекциями Хайфских музеев, Меир Иткин, филолог и древник, занимался изучением и распутыванием значений экспонатов.

"Разбирая дальний угол музейного склада, я наткнулся на мешок с костями, кореньями, диковинными ветками и тушкой животного, начиненной иглами дикобраза. Тогда я не знал, что спустя несколько лет смогу идентифицировать каждый предмет, консультируясь не только с ведущими антропологами, но и с целителями из Лесото и ЮАР для которых эти предметы обыденность, как для нас мобильный телефон, – говорит он, – Под руководством начальника отдела Рана Хиллеля я практически собрал ее заново: задокументировал, атрибутировал и понял в результате, что у этих экспонатов огромный потенциал. Так появилась мечта – возродить музей".

Экспозиция разделена по пяти темам: ритуал, коммуникация через предмет, социология иерархии общества, колдовство и магия, а также гибридизация, а точнее – проникновение влияния и освоение западной культуры через африканскую призму.

Долгое время искусство взгляд на предметы племенной культуры Африки был исключительно взглядом западного человека, "принёсшего" цивилизацию и культуру неразвитым народам. Поэтому маски воспринимались как маскарадные, пиво как напиток, а шаманский ритуал как примитивное действие. Музеи африканских культур были не музеями, а больше кунсткамерами, где можно посмотреть диковины "безбожников". В 1958 году на Брюссельской международной ярмарке, была показана не только реконструкция конголезской деревни, но и устроен человекопарк. Туда привезли около 700 жителей Конго, которых демонстрировали как зверей в зоопарке.

Выставка "Голос Африки" показывает и объясняет культуру с точки зрения её носителей, раскрывая тайные смыслы предметов и обрядов.

Более четырёхсот экспонатов представлено зрителям.

Например, маска для народов Африки – это не способ скрыть лицо, а создание вместилища для духа, который может иногда посещать маску, а может пребывать в ней непрерывно. Каждая черта маски имеет смысл. А ещё, маска – это не только та часть, которая закрывает лицо, но и одежда, и даже радость, наполняющая носителя маски от пребывания в ней духа.

Деревянная фигурка из Кот-д'Ивуара приходит из параллельного мира, спит рядом под белым покрывалом, а одну из ночей надо проводить не с партнёром, а с ней.

Алкоголь стирает границу между миром духов и миром людей, поэтому распитие спиртных напитков – это важный ритуал.

На выставке можно узнать кто такие сангомы, что такое имбенге, почему духи предков сидят на дне чаш с пивом, из чего сделано ожерелье-оберег Убулунга и многое другое. Увидеть картины художника Бела Сара, родившегося в Чаде в 1920 г (участника той самой Брюссельской ярмарки), видео обряда инициации народа Чокве в 1990х годах в Замбии, предоставленное американским этнографом Мануэлем Джорданом и многое многое другое.

Инициатор выставки: главный куратор Хайфского музея искусства Коби Бен Меир

Куратор выставки: Дорит Шафир

Сокуратор: Меир Иткин

Единственный в Израиле музей этнографии был основан в Хайфе антропологом и фольклористом Довом Ноем в 1950 годах. В музее демонстрировались, артефакты и предметы оправления культа: индейцев Амазонии, доколумбовых цивилизаций Южной Америки, народов Африки и Азии, а также иудаика. В 1995 году музей был закрыт.